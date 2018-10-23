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Çin dünyanın en uzun deniz köprüsünü açtı

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Dünyanın deniz üzerindeki en uzun köprüsü olacak Hong Kong - Zhuhai - Macao köprüsü açıldı.

Çin dünyanın en uzun deniz köprüsünü açtı
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 Açılışını Çin Devlet Başkanı Şi Cin Ping'in yaptığı köprü 55 kilometre uzunluğunda ve 20 milyar dolara mal oldu. Köprüden geçiş ücreti 21 dolar ancak özel araç sahiplerinin izin belgesi alması gerekiyor.

55 kilometrelik bir dev: Hong-Kong Zuhai-Macau köprüsü.

3 köprü ve bir tünelden oluşan proje 20 milyar dolar yani yaklaşık 110 milyar liraya mal oldu.

En uzun köprü geçişi ise tam 29,6 kilometre. Köprünün tamamı için geçiş ücreti olarak ise 21 dolar ödemek gerekiyor.

Bölgenin en işlek deniz yollarından birinin üzerine yapılan köprü için yapay bir ada inşaa edildi. 400 bin ton çelik kullanıldı.

8 yılda tamamlanan proje için denizin 40 metre derinliğine 6,7 kilometre uzunluğunda bir sualtı tüneli de yapıldı.

Köprünün açılmasıyla 4 saatlik Hong Kong Zuhai rotası 45 dakikaya inecek.

Ancak köprünün Çin sembolik anlamı da büyük.

Aktivistler, köprünün Pekin'in 1997 yılında Çin'e bağlanan Hong-Kong üzerindeki etkisini arttırmak için bir güç gösterisi olduğunu iddia ediyor.

Köprüden 2030 yılına kadar günde 29 bin araç ve 126 bin yolcu geçmesi planlanıyor.

Köprüyü kullanmak içinse özel bir izin belgesi gerekiyor.

Projeyle Hong Kong, Macau ve Zuhau’daki ekonomik kalkınmanın arttırılması bekleniyor.

 

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