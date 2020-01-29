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Çin'den korkutan uyarı

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Çin'den korkutan uyarı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor. Son bilgilere göre ölü sayısı 132'ye yükseldi. Virüsten etkilenen kişi sayısı 6 bine yaklaşırken müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan bir sağlık yetkilisi ise kentte görülen corona virüsü vakalarının arttığını ve yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı şehirde enfeksiyon yayılma riskinin yükseldiğini açıkladı. Diğer taraftan Çin Hükümeti'nin corona virüsünün etkili olduğu sanayi bölgelerinde üretimi yasaklaması ile pek çok marka üretimi durdurdu.

ÇİN'İN BAŞKENTİNDE VİRÜS YAYILIYOR

Çin'in başkenti Pekin'de çalışan  bir sağlık yetkilisi, kentteki corona vakalarının arttığını ve virüsün yayılma riskinin yüksek olduğunu açıkladı. 

The Beijinger'ın haberine göre, 21 milyon 542 bin nüfuslu başkentte şu ana kadar 102 corona virüsü vakası tespit edildi. Bunların 4'ünün tedaviye olumlu yanıt verdiği ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

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