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Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü

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Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü

Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de bilim insanları yeni tür domuz gribi tespit edildiğini açıkladı. Küresel salgın riski bulunan virüs domuzlarda görülse de insanlara bulaşabiliyor. DSÖ çalışmayı dikkatlice inceleyeceklerini açıkladı.

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınından sonra bir başka ölümcül virüs ortaya çıktı.

Çinli bilim insanları yeni tip domuz gribi virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Yeni nesil H1N1 influenzanın domuzlar tarafından taşındığı ancak insanlara bulaşabileceği aktarıldı. Araştırmacılar virüsün hızlıca mutasyona uğrayıp yeni bir pandemi (küresel salgın) riski oluşturmasından endişe ediyor.

Bilim insanları yeni tespit edilen virüs nedeniyle domuz yetiştiriciliği ve mezbahaları alanlarında çalışanların yakından takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çinli bilim insanlarının yeni çalışmasını "dikkatlice okuyacaklarını" söyledi. Sözcü "gardımızı indiremeyiz" ifadelerini kullandı.

2009'DAKİ MEKSİKA SALGINI

En son 2009 yılında Meksika'da domuz gribi salgınına rastlanmıştı. Salgın ilk tahminlerden daha az ölümcül çıkmıştı ancak Çinli araştırmacılar yeni tespit edilen influeanza virüsünün öncekilere göre daha "kötü" olduğuna dikkat çekti.

Bilimsel olarak G4 EA H1N1 adı verilen virüs şimdilik geleneksel grip aşılarıyla tedavi edilemiyor. Araştırmacılar ihtiyaca göre var olan aşıların tedaviye göre değiştirilebileceğini umuyor.

INFLUENZA SALGINLARI DAHA YAYGIN

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 influenza salgınları corona virüsten daha ölümcül. Şimdiye kadar dünya üzerinde milyonlarca insan H1N1'in farklı türleri nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarihte İspanyol Gribi olarak bilinen 1912-1920 influenza salgınına sebep olan virüsün türü de H1N1'di.

Resmi rakamlar tutarlılık göstermese de 500 milyondan fazla insanın etkilendiği salgında 20 ila 50 milyon arasında insanın öldüğü tahmin ediliyor.

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