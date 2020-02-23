banner255
banner69
Canlarını zor kurtardılar
Canlarını zor kurtardılar
716 0
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
106 0
 
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
691 0
Porsche Macan'a GTS dopingi
Porsche Macan'a GTS dopingi
27 0
İlahlar “Oyna GG” dedi
İlahlar “Oyna GG” dedi
102 0
53 0
Anketler doğru söylemez
Anketler doğru söylemez
92 0
banner374

Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2444'e yükseldi

banner27

Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2444'e yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2444'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.
Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu.
Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.
Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi.
Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.