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Çin'de ikinci dalga

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Corona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'de başkent Pekin'de yeni vakaların görülmesiyle kısmi karantina başladı

Çin'de ikinci dalga

Pekin'de bin 200'den fazla uçuş durduruldu ve okullar kapatıldı. 30'a yakın mahalleye seyahat yasağı getirildi. Yeni salgının merkezinin Pekin'deki bir gıda pazarı olduğu tahmin ediliyor. Wuhan'daki salgın da kentteki bir gıda pazarında başlamıştı.

 

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 1

SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınının ortaya çıktığı ülke olan Çin'de ikinci dalga korkusu yaşanıyor.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 2

Çin'in başkenti Pekin'de yeni vakaların görülmesi nedeniyle alınan karantina önlemleri sıkılaştırılıyor.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 3

Çinli yetkililer Pekin havalimanındaki bin 200'den fazla uçuşu durdurma kararı aldı.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 4

Başka bir ifadeyle dünyanın en işlek havalimanlarından olan Pekin havalimanındaki uçuşların yüzde 70'si iptal edildi.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 5

Ayrıca milyonlarca insanın yaşadığı kentte okullar da yeniden kapatıldı.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 6

Başkent Pekin'de bugün 31 yeni vaka tespit edildi. Böylece kentte son 4 günde tespit edilen vaka sayısı 125'e yükseldi.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 7

Pekin'de binlerce insanın corona virüse yakalanmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 8

Pekin'deki yeni salgının merkezi de tıpkı Wuhan'da olduğu gibi yerel bir gıda pazarı.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 9

Yetkililer Haziran başından beri 200 binden fazla insanın pazara gittiğini düşünüyor.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 10

Pazardaki 8 bin çalışan da karantinaya alındı. Çalışanlara Covid-19 testi uygulandı.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 11

Çinli bilim insanları yeni vakalardaki corona virüsün Wuhan'dakinden farklı olduğunu söyledi.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 12

Yeni salgındaki Covid-19'un Avrupa'da mutasyona uğrayan türe benzediği ifade edildi.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 13

Yani Çin'den Avrupa'ya giden corona virüs mutasyona uğrayaral Çin'e sıçradı.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 14

Yeni vakaların artmasıyla birlikle Çinli yetkililer 30'a yakın mahalleyi karantinaya almıştı.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 15

Ayrıca Pekin'in bazı bölgelerine seyahat yasağı getirildi.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 16

Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde uygulanan sert karantinada 60 milyon insan dünyadan izole edilmişti.

Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar - 17

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