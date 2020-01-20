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Çin'de 'gizemli virüs' 3 can aldı

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Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde çıkan virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. 2002'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan SARS salgınına benzetilen virüs nedeniyle 170 kişi de tedavi görüyor.

Çin'de 'gizemli virüs' 3 can aldı

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri "gizemli virüs"ten hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı. 

Hubey eyaletine bağlı Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, SARS benzeri "gizemli virüs" hafta sonu Vuhan'da 136, Pekin'de 2 ve Guangdong eyaletinde bir kişide daha tespit edildi.

Kentte aralık ayından bu yana ortaya çıkan virüsten etkilenenlerin sayısı 198'e yükselirken, bunlardan 3'ü hayatını kaybetti. Diğer yandan hastaneye kaldırılanlardan 170'ünün tedavisi sürüyor. Hastalardan 44'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Halka, virüsten etkilenmemek için kalabalık ortamlarda bulunmamaları, hijyen koşullarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

SARS KORKUSU

Vuhan'da Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tanımlanamayan türdeki bir virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, Vuhan'da onlarca kişide görülen gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti. Vuhan dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Çin dışında rastlanan vakalarda, hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor.

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