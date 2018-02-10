Çin'de bir hırsız yol çaldı

Çin’de akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Jiangsu eyaletindeki bir kasaba yolunun 800 metrelik kısmı, yerinden sökülerek çalındı

China News Service haber ajansı, korkusuz bir hırsızın, Çin’in Jiangsu eyaletindeki Sankeshu kasabasına giden bir yolun 800 metrelik kısmının üst beton tabakasını yerinden sökerek çaldığını belirtti.

Yolun söküldüğünü fark eden kasaba sakinleri ise olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yolun beton kısmı gittiğini ve geriye sadece çakıl ve toprak kaldığını belirten köylüler hemen yetkililere haber verdi.

Polisler tarafından yakalanan Zhu ismindeki zanlı, kazı makinesi kiralayarak yaklaşık 500 ton beton çaldığını itiraf etti. Zhu, gece boyunca çaldığı malzemeleri, yaklaşık 5 bin Çin Yuanı ( 3 bin TL) karşılığında bir inşaat fabrikasına sattığını ileri sürdü.

Kurnaz hırsız, çaldığı yolun çok fazla kullanılmadığını fark edince böyle bir karar aldığını ifade etti.

Sosyal medyada alışılmışın dışındaki bu hırsızlık vakıasına gelen tepkiler ise farklıydı. Kahkahalarını gizlemeyen bir Çinli, "Ülkedeki fakirlik insanlarımızı daha da kurnaz hale getiriyor" ifadesini kulandı. Ancak, olayın yine de bir hırsızlık olduğunu hatırlatan diğer bir yorumcu ise, "Bu adama verilecek en iyi ceza, ona o yolu tekrar yaptırmak" dedi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlının soruşturmasının devam ettiğini bildirdi.