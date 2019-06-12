 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
13 0
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
38 0
 
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
7 0
Doğu’da gündem takas
Doğu’da gündem takas
308 0
Pato’ya evinden çağrı var
Pato’ya evinden çağrı var
268 0
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
10 0
Kız öğrenciler aşılanıyor
Kız öğrenciler aşılanıyor
72 0
banner82

Çin'de aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

banner27

banner315
Çin'de aşırı yağışlar can almaya devam ediyor
banner267

Çin'in güneyinde ay başından beri etkili aşırı yağışların neden olduğu afetlerde 49 kişi hayatını kaybetti.
Çin Afet Azaltma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 6 Haziran'dan bu yana etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Açıklamada, bölgede aşırı yağışlara bağlı olarak 7 binden fazla evin çöktüğü, 300 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Aşırı yağışlardan kaynaklanan afetlerin, 8 eyalete bağlı 44 şehirdeki 249 ilçe düzeyindeki bölgede 4,5 milyondan fazla kişiyi etkilediği vurgulanan açıklamada, ekonomik kaybın 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar dolar) olduğu kaydedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.