Çin'de aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

Çin'in güneyinde ay başından beri etkili aşırı yağışların neden olduğu afetlerde 49 kişi hayatını kaybetti.

Çin Afet Azaltma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 6 Haziran'dan bu yana etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede aşırı yağışlara bağlı olarak 7 binden fazla evin çöktüğü, 300 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Aşırı yağışlardan kaynaklanan afetlerin, 8 eyalete bağlı 44 şehirdeki 249 ilçe düzeyindeki bölgede 4,5 milyondan fazla kişiyi etkilediği vurgulanan açıklamada, ekonomik kaybın 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar dolar) olduğu kaydedildi.