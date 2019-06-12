Çin'de aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

Çin'in güneyinde ay başından beri etkili aşırı yağışların neden olduğu afetlerde 49 kişi hayatını kaybetti.
Çin Afet Azaltma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 6 Haziran'dan bu yana etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Açıklamada, bölgede aşırı yağışlara bağlı olarak 7 binden fazla evin çöktüğü, 300 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Aşırı yağışlardan kaynaklanan afetlerin, 8 eyalete bağlı 44 şehirdeki 249 ilçe düzeyindeki bölgede 4,5 milyondan fazla kişiyi etkilediği vurgulanan açıklamada, ekonomik kaybın 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar dolar) olduğu kaydedildi.
Çin'in güneyinde ay başından beri etkili aşırı yağışların neden olduğu afetlerde 49 kişi hayatını kaybetti.