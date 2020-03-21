İngiltere'de 39 yaşındaki bir kadın, corona virüsüne yakalandıktan sonra hastane yatağında çektiği videoda “Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum” dedi ve ekledi: “Her nefes bir savaş”

Avrupa'dan birbiri ardında kötü haberler geliyor. İtalya'dan sonra İngiltere'de de durum ciddileşmeye başladı. 39 yaşındaki bir kadının corona virüsüne yakalandıktan sonra hastane yatağında çektiği video, nefes almakta nasıl zorlandığını gözler önüne serdi.

39 yaşındaki Tara Jane Langston, İngiltere'nin başkenti Londra'da garsonluk yapan bir spor tutkunu. Kendini hasta hissetmeye başladığında acil servise kaldırılan Tara'ta corona virüsü teşhisi kondu. Genç kadın hastalığın etkilerini çarpıcı bir video ile gözler önüne serdi.

İki çocuğu ve eşiyle Polonya gezisinden döndükten sonra göğüs enfeksiyonu teşhisi konulan Tara Jane Langston'a antibiyotik tedavisi verildi. Ancak Tara Langston bir türlü iyileşmiyordu. Ambulansla Londra'daki Hillingdon Hastanesi'ne götürülen kadının corona virüsü testi pozitif çıkınca hemen yoğun bakıma alındı.

Günler sonra titreme krizleri geçirdiğini belirten kadın, durumu daha da kötüleşince yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç kadının video boyunca nefes almakta zorlandığı ve durmadan öksürdüğü görülüyor. Çektiği videoda corona virüsün tehlikeleri konusunda insanları uyarırken nefes almak için mücadele eden kadın, 'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' ifadelerini kullanıyor.

Videoda, "Yoğun bakım ünitesindeyim ve bu kablolar olmadan nefes alamıyorum. Bunu arterime dikmek zorunda kaldılar. Üzerimde bir sürü katater var. Eğer hala sigara içiyorsanız hemen bırakın çünkü ciğerlerinize ihtiyacınız olacak" ifadelerini kullanıyor.

39 yaşındaki Tara Jane Langston, aldığı her nefesin bir savaş olduğunu ifade ediyor ve "Önlem alın sakın şansa bırakmayın" diyor.