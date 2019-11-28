banner255
banner69
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
53 0
İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
17 0
 
Hasta babanın kızı isyan etti
Hasta babanın kızı isyan etti
35 0
Ne büyük acı
Ne büyük acı
163 0
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
110 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
45 0
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
17 0
banner82

Cibuti’de, iki yıla eşit yağmur bir günde yağdı

banner27

Afrika ülkesi Cibuti’de, İki yıldakine eşit miktarda yağışın bir günde yağdığı ülkede evsiz kalan binlerce kişi barınma merkezlerine yerleştirilirken, çok sayıda ev, iş yeri ve altyapı sistemi zarar gördü

Cibuti’de, iki yıla eşit yağmur bir günde yağdı

Afrika ülkesi Cibuti’de, iki yıla eşit yağmurun sadece bir gün içinde yağdığı bildirildi.

Cibuti hükümeti ve Birleşmiş Milletler Cibuti Ofisinden yapılan ortak açıklamaya göre, son günlerde etkili olan sağanağın yol açtığı selden ülke genelinde yaklaşık 250 bin kişi etkilendi.

İki yıldakine eşit miktarda yağışın bir günde yağdığı ülkede evsiz kalan binlerce kişi barınma merkezlerine yerleştirilirken, çok sayıda ev, iş yeri ve altyapı sistemi zarar gördü.

Başkent Cibuti’nin farklı bölgelerinde de en az 14 okul sular altında kaldı.

Kızıldeniz kıyısında yer alan ve çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan ülkenin nüfusunun 900 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle son aylarda Somali ve Kenya gibi ülkelerde de sel felaketleri meydana gelmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.