Cezayir'de düşen askeri uçakta ölen sayısı artıyor

Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde düşen askeri nakliye uçağında ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basın, daha önceki haberlerinde olayda yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Havalimanı yakınlarında bir askeri nakliye uçağı düşmüştü.



