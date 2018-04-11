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Cezayir'de düşen askeri uçakta ölen sayısı artıyor

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Cezayir'de düşen askeri uçakta ölen sayısı artıyor
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Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde düşen askeri nakliye uçağında ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.
Devlet televizyonunun haberine göre, askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basın, daha önceki haberlerinde olayda yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. 
Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Havalimanı yakınlarında bir askeri nakliye uçağı düşmüştü.

 

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