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Cezayir'de askeri uçak düştü: 100'den fazla ölü

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Cezayir'de askeri uçak düştü: 100'den fazla ölü
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Cezayir'de askeri kargo uçağı düştü. Cezayir Devlet Radyosu 100'den fazla askeri personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cezayir'de askeri kargo uçağı Boufarik Askeri Havaüssü yakınında düştü. Yerel basın uçakta 100'den fazla kişinin olduğunu belirtiyor.

Cezayir Devlet Radyosu da kazada 100'den fazla askeri personelin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı kaza haberini doğrularken ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi. 

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Cezayirli resmi yetkililer de henüz bir açıklama yapmadı. 

Boufarik Askeri Havaüssü, başkent Cezayir'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor.  

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