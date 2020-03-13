Cezaevinde infaz indirimi beklentisi

İran’da 54 bin tutukluya ev izni verilmesi, böyle bir uygulamanın KKTC’de de yapılabilme ihtimalini gündeme getirdi

İran’da korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla cezaevlerindeki 54 bin tutukluya ev izni verilmesi, böyle bir uygulamanın KKTC’de de yapılabilme ihtimalini gündeme getirdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında dünyada birçok ülkede cezaevindeki mahkumların almış oldukları cezalarda indirime gidilmesi öngörüldü.

Bunun bir af değil infaz indirimi olduğu vurgulanırken, bir defaya mahsus infaz indirimi yapılmasının, alınacak olan en önemli tedbirler arasında olduğuna dikkat çekildi.

Bilindiği üzere 175 kapasitelik KKTC Merkez Cezaevi’nde 600’e yakın tutuklu bulunuyor. Tutuklular, cezaevindeki kalabalık ve hijyen dışı koşullar nedeniyle tedirginlik içinde.

Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla cinsel suçlar, uyuşturucu ve adam öldürme suçları hariç olmak üzere tüm cezalarda 1 yıl indirime gidilmesinin gündeme getirilmesini bekleyen mahkumlar, bu konuda yetkililerin adım atmasını bekliyor.

Cezaevlerinde alınan önlemleriyle yetersizliğine dikkat çeken uzmanlar da, KKTC’de de cinsel suçlar, uyuşturucu ve cinayet mahkumları hariç olmak üzere mahkumların cezalarında bir yıl indirim gidilebileceğini ya da kalan ceza sürelerini ev hapsi şeklinde çekebileceklerini kaydetti.

Hükümete yakın kaynaklar bu tür bir uygulamaya sıcak bakıyor ancak nasıl bir karar alınacağı bilinmiyor.