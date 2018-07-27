“Cesetlerin durumu uçak kazasından beter”

Yunanistan'da 81 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde arama faaliyetleri devam ediyor. Kaç kişinin kayıp olduğu bilinmiyor. Bir adli tıp uzmanı, cesetlerin durumunu "uçak kazasından bile beter" olarak niteledi

Yunanistan'da 81 kişinin yaşamını yitirdiği ve 180'i aşkın insanın yaralandığı yangın felaketinde arama faaliyetleri devam ediyor.

Kaç kişinin kayıp olduğuna dair hala resmi bir açıklama yapılmadı. 20 ile 100 arasında insanın kayıp olduğu belirtiliyor.

Ancak yangında cesetler tanınmayacak hale geldiği için kayıpların bir kısmının ölenler arasında olduğu tahmin ediliyor.

Bir adli tıp uzmanı, cesetlerin durumunu "uçak kazasından bile beter" olarak niteledi. Ölenlerin kimlik tespiti DNA testiyle yapılacak.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos felaket bölgesini ziyaret etti. Yunan Bakan Kammenos bölgedeki yasadışı inşaatların da felaketin büyümesine neden olduğunu söyledi.

Orman içerisine inşa edilen yasadışı binaların, yangından kaçmaya çalışanlara engel olduğunu savunan Yunan Bakan Kammanos, kaçış yolları üzerine inşa edilen binaların "cinayet" olduğunu belirtti.+

Yangın felaketinin en fazla vurduğu köylerden biri olan Mati'de bölge halkıyla görüşen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammanos'a tepki gösterenler de oldu. Bölgede yaşayanlar, Yunan hükümetini kendilerini felaketin ortasında yalnız bırakmakla suçladı.

Vatandaşlardan biri Kammenos'a "Bizi Tanrı'nın merhametine bıraktınız" dedi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan bir köylü ise, yangın sonrası itfaiye kurumuna yardım için başvurduğunu ve itfaiyenin yangından haberdar olmadığını ileri sürdü.

Yunanistan hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, bölgede üç yerde birden başlayan yangınların şüphe uyandırdığına işaret ediyor.

Başbakan Aleksis Çipras ise yaptığı açıklamada, hızla yayılan yangını "asimetrik bir olgu" olarak nitelemişti.

Felaketin bir diğer sebebi olarak ise ekonomik krizle mücadele eden ülkede, bütçe kesintileri sebebiyle itfaiye teşkilatının teknik ve insan kaynağı açısından yetersiz kalmasının yanı sıra kurumlar arasındaki organizasyon eksikliği vurgulanıyor.