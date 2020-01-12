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Çekirge istilasına karşı ilginç çözüm önerisi

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Kenya medyasında, çekirge istilasıyla boğuşan çiftçilere "onları yemeleri" tavsiyesinde bulunuldu. Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki çiftçilere çekirgeleri yemelerini öğütledi. Bir araştırmaya göre çekirge yemek kalp krizi riskini azaltıyor

Çekirge istilasına karşı ilginç çözüm önerisi

Tarlaları istila eden çöl çekirgeleri nedeniyle alarma geçen Kenya’da uzmanlar, halka çekirge yemeleri çağrısında bulundu. Afrika Boynuzu ülkelerini saran çekirge istilası sonrası önlem ve ilaçlama faaliyetlerinin artırıldığı Kenya’da, The Daily Nation gazetesi, çekirgelerin aslında sağlıklı ve lezzetli bir yiyeceğe dönüşebileceğini yazdı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün yayımladığı çekirge tüketme tavsiyelerine yer veren gazete, ülkenin bazı bölgelerinde çekirgelerin sevildiğine ve bol bol tüketildiğine işaret etti.

Kenya Böcek Bilimi Topluluğu Başkanı Dr. Muo Kasina, ülkenin kuzeyindeki çiftçilere çekirgeleri yemelerini öğütledi. Kasine, “Çekirgeleri kontrol etmenin bir yolu da onları kovalamaktan vazgeçmek. Onların yerleşmesine izin verebilir, onları yiyerek ve ilaçlayarak kontrol altında tutabiliriz.” dedi.

Aynı zamanda Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Örgütü Direktörlerinden biri olan Dr. Kasina, çiftçilere çekirgeleri titizlikle hazırlayarak lezzetli bir akşam yemeği hazırlamaları tavsiyesinde bulundu.

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