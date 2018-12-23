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Çatıdan binlerce dolar saçtıran milyoner, gözaltına alındı

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Çin'de binlerce doları çatıdan saçtıran 24 yaşındaki Kripto para milyoneri gözaltına alındı. Çin medyasında gündem olan milyoner, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldi

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Çatıdan binlerce dolar saçtıran milyoner, gözaltına alındı
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Çin'de yaşayan 24 yaşındaki Kripto para milyoneri Wong Ching Kit binlerce doları çatıdan saçtırdı. Kendisini 'zenginden alarak fakire veren' bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldi. Çin medyasında gündem olan adam gözaltına alındı.

Kripto para milyoneri olarak bilinen adamın, Hong Kong'da bir binanın çatısından binlerce Hong Kong Doları'nı boşluğa bıraktırdığı; yoldan geçenlerin ise paraları toplamaya çalıştığı görüldü.

Çin medyası olay yerine gelen polisin 5 bin Hong Kong Doları'nı bulabildiğini; Wong Ching Kit'in ise gözaltına alındığını yazdı.

Kendisini 'zenginden alarak fakire veren' bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldiği görüldü.

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