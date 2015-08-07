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Çarşaf giymek yasaklansın

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Estonya Sosyal İşler Bakanı Margus Tsakhna, Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada Estonyaya başka kültürlerden kişilerin göç etmesinin yarattığı sorunlarla mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek bu amaç doğrultusunda çarşaf giyilmesinin...

Çarşaf giymek yasaklansın
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Estonya Sosyal İşler Bakanı Margus Tsakhna, Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada Estonyaya başka kültürlerden kişilerin göç etmesinin yarattığı sorunlarla mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek bu amaç doğrultusunda çarşaf giyilmesinin yasaklanmasını önerdi.

Estonyalı Bakan, yaptığı konuşmada ülkedeki Müslüman kadınların kamusal alanlarda yüzlerini kapatmalarının yasaklanması gerektiğini ifade ederek Diğer bazı ülkeler, benzer sorunlara çözüm bulma konusunda geç kaldılar ve bu durum, sorunlara neden oldu. Biz ise bu işi en baştan düzene kavuşturmak istiyoruz dedi. Çarşafın yasaklanmasının güvenlik açısından da gerekli bir önlem olduğunu dile getiren Estonyalı bakan, Fransanın da aynı gerekçeyle bu konuda yasaklar getirdiğini söyledi.

Deniz BERKTAY/ KIEV, (DHA)

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