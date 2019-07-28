Çaresizliğin fotoğrafı

İdlib'de bombardımanda enkaz altında kalan bir kız çocuğu, küçük kardeşini kurtarmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı

Suriye’nin İdlib kentindeki Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne önceki gün Esad güçleri ve Rusya’ya ait uçaklar tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, saldırı sonrası enkaz altında kalan ve yaralananları kurtarmak için çalışma başlattı.

Eriha bölgesindeki bombardımanın ardından yıkılan bir evde baba ve üç çocuğunun hayatta kalma mücadelesi kameralara yansıdı.

SY24 muhabiri Beşar Şeyh tarafından çekilen görüntüde, saldırı sonrası yıkılan parçaların arasında kalan üç çocuğuna bakan bir baba görülüyor.

4 yaşında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, düşmekte olan bir yaşından küçük kardeşini düşmekten kurtarmak için elbisesinin takıldığı parçayı tutmaya çalışıyor.

Bu sırada diğer erkek kardeşinin de beton parçaların arasında olduğu görülüyor.

7 saniyelik kısa videoda görüntüye kız çocuğunun bir eliyle parçaya takılan küçük kardeşini, diğer eliyle de enkazda sıkışan kardeşini tuttuğu anlar yansıyor.

Olayın fark edilmesinin ardından yıkılan 5 katlı binaya koşan Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, baba ve üç kızını kurtardı.

Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BEYAZ BARETLİLER: SON İKİ AYDA İDLİB’DE 175 ÇOCUK ÖLDÜ

Independent Türkçe’ye konuşan Beyaz Baretliler Başkanı Raid Salih, Rusya ve Esad güçlerine bağlı uçakların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yönelik iki ay önce başlayan saldırılarında 141’i kadın, 175’i çocuk ve 5’i kurtarma ekiplerinden olmak üzere toplam 718 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Konu ile ilgili ulaştığımız Beyaz Baretliler Maaret'un Numan sorumlusu İbday Zekra, Rus uçaklarının özellikle Sivil Savunma’ya ait merkezleri hedef aldığını söyledi.

İki gün önce gerçekleştirilen saldırıda ekiplerinden iki kişinin öldüğünü aktardı.

Salih, savaş uçaklarının, Kefer Zita, Han Şeyhun, Temaniye, Abidin bölgelerini hedef aldığını aktardı.

Bölgede yoğun hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İDLİB’DE SON DURUM

İç savaşın başladığı günden bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde olan İdlib’in nüfusu iç göçle 4 milyona ulaşmıştı.

İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Çocukları Koruyun Örgüt: Son bir aydaki ölümler 2018’deki kayıpları geçti

İngiltere merkezli uluslararası Çocukları Koruyun Örgütü’nün (Save The Children) raporuna göre son 4 haftada İdlib’de ölen çocukların sayısını 33 olarak açıkladı. Bu rakam, 2018’in tamamında 31’i bulmuştu.