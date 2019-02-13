Canavar anne

ABD'nin New Jersey bölgesinde kan donduran bir olay yaşandı...

Sosyal medyada sürekli fotoğraf paylaşan 24 yaşındaki Nakira Griner 23 aylık bebeğini vahşice öldürdü. Önce çocuğunun kaçırıldığını söyleyen Griner'in çantasında bebeğinin uzvu bulununca yakayı ele verdi.

ABD, kendi çocuğuna kıyan ve hunharca öldüren canavar anneyi konuşuyor… Olay New Jersey’de yaşandı. 24 yaşındaki Nakira Griner, geçen hafta sonunda parkta yürürken saldırıya uğradığını söyledi. Büyük çocuğunun kucağında olduğunu ve 23 aylık oğlu Daniel Jr.’ın da pusetinde olduğunu söyleyen Griner, pusetteki bebeğin kaçırıldığını söyledi.

Polise, “Bir tekme darbesiyle yere düştüm. Daha sonra başkaları, ben yerdeyken tekme atmaya devam etti. Birisi kafama tekme attı. Daha sonra pusete baktığımda bebeğimi göremedim, birisi onu kaçırmıştı” dedi. Yerel Vineland Daily Journal gazetesinde yer alan haberde, polise saldırganların eşkalini anlatamayan Griner’in sladırganlardan nasıl kaçtığını da net bir şekilde anlatamadığı vurgulandı.

Henüz 23 aylık bebek annesi tarafından vahşice öldürüldü.

Fakat daha sonra tekrar sorgulanan Griner, çapraz sorgu sırasında yakayı ele verdi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri genç kadının evinde inceleme başlattı. Evde bazı insan parçaları bulan polis soruşturmayı genişletti. Karakoldaki kadını yalan testine alan polisler, buradan da negatif sonuç alınca Grimer gözaltına alındı. Grimer’ın çantasında da minik Daniel’ın vücudundan uzuv bulununca, bebeğin katili belli oldu.

Genç anne, yalan testini geçemeyince yakayı ele verdi.

Birinci dereceden cinayet, ikinci dereceden çocuğa saldırmak, ikinci dereceden cesedi yok etmeye çalışmaktan ve dördüncü dereceden delil karartma iddialarıyla suçlanan Griner cezaevine gönderildi. Polise, “Çocuğuma zarar verdim çünkü beni dinlemiyordu ve yemek yemiyordu. Onu dövdüm, kimse bana inanmayacağı için öldürdüm” dedi.