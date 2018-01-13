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Çalıntı "tankla" şarap soygunu

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Rusya'da paramiliter okuldan çalınan tankı kullanan bir kişi alkol satan bir dükkana girip bir şişe şarap çaldı

Çalıntı "tankla" şarap soygunu

Rusya'da bir adam tankla girdiği bir dükkandan şarap çaldı.
Rusya'nın Murmansk bölgesinde bir adam, tankla soygun gerçekleştirdi. Çalıntı tankın kontrolünü kaybeden ve kimliği verilmeyen kişi, aracın kontrolünü kaybedip bölgedeki bir dükkanın yakınlarındaki arabaya çarptı.

Tankı yeniden hareket ettirip bölgeden uzaklaşmaya çalışırken bu kez de yakınlardaki bir dükkanın vitrinini kırarak içine girdi.
Yerel medyada yayınlanan haberlere göre, burada tanktan inen adam, bir şişe şarap çalarak, tankı dükkanın içinde terkedip gitti.

Güvenlik kameralarından hareketle tankı süren kişinin belirlenip tutuklanmasıyla, tankın paramiliter bir spor sürüş okuluna ait olduğu ortaya çıktı.

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