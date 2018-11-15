California'daki yangın sadece insanları etkilemedi

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Eyalet tarihinin en ölümcül yangını olan felaketten yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü.

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

Yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

Eyalet tarihinin en ölümcül yangını olan felaketten yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü.

Yangından yaralı olarak kurtarılan hayvanlardan biri de Paradise'de bir evin havuzuna atlayarak kurtulan bir at.

Jeff Hill adlı bir kişi, sağ kalan olup olmadığını kontrol etmek için gittiği kasabada bir avin havuzunda atı buldu.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Hill, "Hayatta kalmaktan umudunu kesmiş sözlerle bana bakıyordu" dedi. Canını havuza atlayarak kurtaran at, tedavi altına alındı.

Evlerine dönemeyen insanlar hayvanlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak yardım istiyor.