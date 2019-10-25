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California'da yangınlar binlerce kişi tahliye ettirdi

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ABD'nin California eyaletinde başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla, binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

California'da yangınlar binlerce kişi tahliye ettirdi
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ABD medyasındaki haberlerde, eyaletin kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesinin tamamen boşaltıldığı belirtildi.

Kuru hava ve saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle yangının yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı ve tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edildi.

Zorunlu elektrik kesintilerinin California'da yaşayan yaklaşık yarım milyon insanı etkileyeceği bilgisi paylaşıldı.

Eyaletin güney kısmında da en az iki yangının devam ettiği ancak yerleşim yerlerine tehlike teşkil etmeyecek şekilde kontrol altında tutulduğu bildirildi.

California Orman ve Yangından Korunma Sözcüsü Jonathan Cox, şu ana kadar herhangi bir ölü ve yaralının olmadığını belirtti.

İki yıl önce aynı bölgede çıkan yangınlarda 44 kişi hayatını kaybetmişti.

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