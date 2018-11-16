California'da Nükleer alarmı

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Yaşanan felaketin ardından bölgede yıllar önce nükleer testler yapılan bir merkezden havaya radyoaktif unsurlar yayılmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, California'nın kuzey kısmını etkisi altına alan yangınlarda 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Böylece bölgedeki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.

Honea, 631 kişiden ise hala haber alınamadığını sözlerine ekledi.

California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı da küle çevirdi.

GÜNEYDEKİ YANGINLARDA DA 3 CAN KAYBI

Yetkililer, eyaletin güneyinde devam eden yangınlarda ise yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldiğini duyurdu. Buradaki yangınlarda da yaklaşık 450 ev kül oldu.

NÜKLEER PANİĞİ

Yaşanan felaketin ötesinde bölgedekileri şimdi de radyoaktivite korkusu sardı. Geçmişte nükleer bir reaktöre ev sahipliği yapmış olan eski bir araştırma merkezi yangında zarar gördü.

Uzun yıllardır nükleer atık temizleme çalışmalarının sürdüğü tesisin yanmasıyla radyoaktif unsurların havaya karışmş olabileceği öne sürülüyor.

Yetkililer tarafından bölgede yapılan ölçümlerde yükselen bir radyasyon değerine rastlanmadığı açıklandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü California eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu.