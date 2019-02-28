banner255
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
7 0
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
74 0
 
Gündemleri, futbolumuzdu
Gündemleri, futbolumuzdu
57 0
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
12 0
“Alo”nun Tarihçesi
“Alo”nun Tarihçesi
30 0
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
12 0
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
15 0
banner82

Burnunda diş çıktı

banner27

banner262
Burnunda diş çıktı
banner215

 

 

Danimarka’da son 2 yıldır sol burun deliğinin tıkalı olması ve koku alma kabiliyetini kaybetme şikayetiyle doktora giden kişinin burnunda diş çıktığı görüldü.

 

Live Science’ın haberine göre, burun deliğinde tıkanıklık ve koku alamama şikayetleri üzerine önce tropikal steroid içeren ilaçlar verilen 59 yaşındaki kişi, tedaviden sonuç alamayınca Aarhus Üniversite Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz bölümüne başvurdu.

Hastaya çekilen bilgisayarlı tomografi, burun boşluğunun tabanında mukus kaplı bir kitle olduğunu gösterdi.

Doktorlar, dermoid bir kist olmasından şüphelendikleri bu gizemli kitleyi almak için hastayı acilen ameliyata aldı. Ameliyat sırasında, bunun iltihaplı burun dokusu ile kaplı bir diş olduğu görüldü.

Hastanın burnunda neden diş çıktığı tam olarak anlaşılmazken, doktorlar raporlarında, nüfusun sadece yüzde 0,1 ila 1’inde ve daha çok erkeklerde bu tür vakalara nadir de olsa rastlanabildiğini belirtti.

Yarık dudak veya yarık damak gibi gelişimsel sorunların da burunda diş büyümesine neden olabileceğini aktaran doktorlar, bu vakada böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Hastanın gençken yüz travması geçirdiği öğrenilirken, doktorlar travmanın burunda diş çıkmasıyla sonuçlanmasına ihtimal vermedi.

Doktorlar, hastanın muhtemelen uzun süredir burnunda bir dişle yaşadığını ancak bölge iltihaplandığında sıkıntı yaşamaya başlamış olabileceğini paylaştı.

Ameliyattan 1 ay sonra hastanın iyileştiği de ifade edildi.

Vakayla ilgili ayrıntılar “BMJ” dergisinde yayımlandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.