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Bunun adı mucize!

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ABD'de yaşayan 11 yaşındaki Roxli Doss, tıp çevrelerinin gündemine oturdu. Beyninde tümör olan ve ameliyat edilemeyeceği söyleyen küçük kız, adeta mucizenin adı oldu.

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Bunun adı mucize!
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Texas eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Roxli Doss’a geçtiğimiz aylarda doktorlar tarafından beyin tümörü teşhisi konuldu. Felç riskinin çok yüksek olması nedeniyle ameliyat yapılamayacağına karar verildi.

Doss bu teşhisin ardından radyasyon tedavisi görmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Doss’u tedavi eden doktor ekibini şaşırtan bir olay meydana geldi. 11 yaşındaki kızın beynindeki tümör bir anda ortadan kayboldu.

Bunun adı mucize! Ameliyat edilemiyordu, bir anda yok oldu!

Soldaki MR’da tümör görülürken, son çekilen sağdaki MR’da tümör yok oldu.

Doss’un ailesi kızlarını “Tanrı’nın iyileştirdiğine” inandıklarını belirtirken, uzun zamandır bir mucize gerçekleşmesi için dua ettiklerini bunun da gerçek olduğunu söyledi.

Soldaki MR'da tümör görülürken, son çekilen sağdaki MR'da tümör yok oldu.

Fox News’ta yer alan habere göre, Doss’un doktorlarından Virginia Harrod olanları şöyle değerlendirdi: “Roxli’nin MR çekimlerini gördüğümde gözlerime inanamadım. Tümör görülmüyordu, bu çok olağandışı bir şey.”

Doktorlar, Doss’un kontrollerinin devam edeceğini de ekledi.

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