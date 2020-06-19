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Bulgaristan'da şimdide H5N8 salgını patlak verdi

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Dünya corona virüsü salgınıyla zor aylar geçirirken Bulgaristan'dan korkutan bir açıklama geldi. Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu, ülkede H5N8 kuş gribi salgınının patlak verdiğini duyurdu

Bulgaristan'da şimdide H5N8 salgını patlak verdi

Dünya 8.5 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsüyle mücadele ederken burnumuzun dibinde yeni bir salgın patlak verdi… Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu (OIE), Bulgaristan’da bulaşıcılığı çok yüksek H5N8 kuş gribinin tespit edildiğini duyurdu.

OIE, H5N8 virüsünün salgın halini aldığını açıklarken, Asenovgrad kasabasında 68 kuşun öldüğü belirtildi. Salgının başlamasıyla birlikte bölgede 79 bin hayvanın telef edildiği belirtildi.

TÜRKİYE’YE 3 SAAT MESAFEDE
Bulgar makamlar son aylarda benzer vakaların yaşandığını açıklarken, olayla ilgili başka bir veri paylaşılmadı.

Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Asenovgrad’a motorlu taşıt ile ulaşım yaklaşık 3 saat sürüyor.

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