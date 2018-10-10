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Bulgaristan, Victoria için yasta

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Bulgaristan, Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırırken öldürülen gazeteci Victoria Marinova için yas tutuyor

Bulgaristan, Victoria için yasta
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Bulgaristan'da 30 yaşındaki araştırmacı gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesi tüm ülkeyi derinden sarstı. Bulgaristan'ın dört bir yanında gazeteci Marinova'yı anma etkinlikleri düzenlendi.

Bulgaristan'da gazeteci Viktoria Marinova, tecavüz edilip öldürüldü. Marinova'nın cesedi, ülkenin kuzeyindeki Rusçuk kentinden geçen Tuna Nehri'nin kenarındaki bir parkta bulundu.

Rusçuk bölge savcısı Georgy Georgiev, uğradığı saldırıda başına darbe alan gazetecinin cep telefonu, araba anahtarları, gözlükleri ve bazı kıyafetlerinin kayıp olduğunu açıkladı. Marinova'nın ayakkabıları cesedinden metrelerce uzaklıkta bulundu.

 “TV EN" adlı kanalda muhabirlik ve sunuculuk yapan gazeteci Marinova bir süredir Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırıyordu.

Gazetecinin ölümüyle ilgili soruşturma genişletiliyor. Delil peşinde olan polis, ölümün gazetecinin yaptığı işlerle ilgili olduğuna dair henüz bir kanıta ulaşamadı. Marinova'nın ölümü sadece Bulgaristan'da değil tüm Avrupa Birliği ülkelerin de tepki topladı.

Avrupa Komisyonu cinayetle ilgili hızlı soruşturma çağrısı yaptı. Komisyon, "Özgür basın olmadan demokrasi olamaz" ifadesini kullandı. Sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması istendi.

Gelen tepkiler üzerine Bulgaristan savcılığı, Marinova'nın programına taşıdığı konu olan AB fonlarının uygunsuz kullanımıyla ilgili soruşturma başlattı.

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