banner107
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
22 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
18 0
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
159 0
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
19 0
Zerdaliler tatlandı
Zerdaliler tatlandı
394 0
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
69 0
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
201 0
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
78 0
banner82
banner147

Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci öldürüldü

banner27

Bulgaristan, bir gazeteci cinayetiyle sarsıldı. Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Viktoria Marinova öldürüldü.

Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci öldürüldü
banner192

 

Bulgaristan'da polis, gazeteci Viktoria Marinova'nın (30) cumartesi günü Ruse kentinde cinsel saldırı sonrası boğularak öldürüldüğünü duyurdu.

"TVN" adlı kanalda muhabirlik ve sunuculuk yapan gazeteci; bir süredir Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırıyordu. Cinayetin, Marinova'nın işiyle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Polis, Marinova'nın tehdit edildiğine dair ellerinde bir bilgi olmadığını da söyledi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Marinova, AB ülkeleri içinde son bir yılda öldürülen üçüncü gazeteci oldu. Geçen yıl ekim ayında Malta'da; şubat ayında ise Slovakya'da iki gazeteci öldürülmüştü.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.