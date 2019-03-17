Bu sonu kimse tahmin edemedi

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22 yaşındaki kadın önce acıyı, sonra sevinci yaşadı.

Bacağı ağrıyan Bernadette Hagans, yeni evi üst katlarda olduğu için sıkıntı yaşadığını sandı.

Bir sene sonra, bunun sebebinin kanser olduğunu fark etti.

Doktorlar, bacağının acilen kesilmesi gerektiğini söyledi

Genç kadın önce bu durumu kabullenmekte güçlük çekti.

Sonra ise kabullenerek operasyona girdi.

Ameliyatın ardından hayata karşı pozitif bakmaya çalıştı…

Ve kendisine bir mankenlik ajansından teklif geldi.

Bernadette şimdi moda dünyasının güzellik standartlarına karşı koyuyor.

İngiliz gazetesi Metro’ya konuşan Bernadette, “Farklı olmak sizi yanlış ya da kötü yapmıyor, bu sizi daha eşsiz kılıyor. Bana bu endüstriyi değiştirmeye çalışan insanlarla çalışma şansı verildiği için çok mutluyum” dedi.

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