Bu kasabada hastalanmak yasak

İtalyanın en fakir bölgelerinden olan Calabriada yer alan Sellia kasabası, daha iyi yaşam imkanları arayışındaki gençlerin göç etmesi ve doğum oranının düşmesiyle hızla nüfus kaybediyor. 1960larda 1300 civarında...

İtalyanın en fakir bölgelerinden olan Calabriada yer alan Sellia kasabası, daha iyi yaşam imkanları arayışındaki gençlerin göç etmesi ve doğum oranının düşmesiyle hızla nüfus kaybediyor.



1960larda 1300 civarında kişinin yaşadığı kasabada nüfus bugün 500lere düşmüş durumda. Her 10 kasabalıdan 6sı da 65 yaş üzerinde.



Sellia Belediye Başkanı Davide Zicchinella, kasaba nüfusunun tamamen yok olmasını önlemek için bir emir yayınladı. Hastalanma yasağı emrinde, kasabalılardan kendi sağlıklarını ve yakınlarınınkini korumayı öncelik haline getirmeleri isteniyor. Kasabanın sağlık merkezinde düzenli muayene olanlara çeşitli vergi indirimleri de sunuluyor.



Yasak belediyenin sitesinde Belediye topraklarında hastalanma yasağı başlığıyla anons edildi. İtalyan basını ise yasağı ölme yasağı olarak duyuruyor.



Ek vergi zorunluluğu



Kendisi de bir hekim olan Belediye Başkanı Zicchinella, İtalyan AGI haber ajansına yaptığı açıklamada, Vatandaşlarımızın sağlıklarına dikkat etmelerinin önemini anlamaları için, bir provokasyon olarak da görülebilecek bu çözümü düşündük. Tedbir almayarak hem kendi sağlıklarını hem de kasabanın sağlığını riske sokanlar ek vergi ödemek zorunda kalacak dedi.



Başkan, Bu sayede, hem vatandaşlarımıza yardımımız dokunacak hem de kasabamızın nüfus azalmasından ölmesini önleyebileceğiz diye ekledi.



İtalyada yalnızca Sellia kasabasında değil, ülke genelinde nüfus yaşlanması problemi yaşanıyor. İtalya nüfusunun yüzde 20si 65 yaşın üzerinde.



Ülkede doğum oranlarının da düşmesiyle nüfus artış hızı gittikçe azalıyor. Ulusal istatistik ajansı ISTATın verilerine göre, 2014te doğan bebek sayısı önceki yıla göre 12 bin azaldı. 1960lardan bu yana ise doğum oranlarının yarı yarıya düştüğü belirlendi.