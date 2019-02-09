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Brezilya'daki felakette korkunç bilanço

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Maden atık barajının 25 Ocak'ta çökmesiyle çamur selinin altında kalan 157 kişinin cesedine ulaşıldı. 180 kişi ise halen kayıp

Brezilya'daki felakette korkunç bilanço
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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık  barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. 

Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan  açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu  yaşamını yitirenlerin sayısının 157'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, cesedine ulaşılan 134 kişinin kimliğinin belirlendiği, 23  cesede dair kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yaklaşık 180 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi.

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından  Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3  bin kişi tahliye edilmişti.  

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine  100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.  

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri  nedeniyle gözaltına alınmıştı.  

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve  Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi  sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda  kalmıştı.

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