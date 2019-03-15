Brezilya’da kadınlardan bir günde iki işgal

Brezilya’da Topraksızlar hareketinden kadınlar, geçen yıl 14 Mart’ta öldürülen ve Brezilya’daki kadın hareketinin sembolü haline gelen şehir konseyi üyesi Marielle Franco’nun ölüm yıldönümünde iki farklı işgal eylemi düzenledi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Brezilya’da geçen yıl 14 Mart’ta Rio de Janeiro kentinde yaşam savunucusu ve şehir konseyi üyesi Marielle Franco, aracındayken vurularak öldürüldü. Marielle’nin ölümü Brezilya’daki kadınların protesto hareketinin en önemli sembolü haline geldi.

PSOL (Sosyalizm ve Özgürlük Partisi) ve Topraksızlar hareketi gönüllüsü olan Marielle’nin ölüm yıldönümünde Brezilya’da 800’den fazla Topraksızlar Hareketi’nden (MST) kadın ilk olarak ‘João de Deus’ olarak bilinen ve sahibinin taciz ve şiddet iddiası ile yargılandığı çiftliklerinden birini işgal etti. Ardından geçen ocak ayında 200’den fazla insanın öldüğü maden barajı çökmesi kazasının sorumlusu Vale Şirketi’nin arazilerine yürüdüler.

‘ÖLDÜRÜLMEMEK İÇİN SAVAŞIYORUZ’

Topraksızlar Hareketi (MST) ve Halk Köylü Hareketi (MCP) üyesi kadınlar tarafından çiftlik işgali ile ilgili yapılan açıklamada, “Bugün, topraksız kadınlar, taciz tecavüz ve şiddetin çiftliği olan João de Deus’u işgal ediyor. Şirket sahibi Teixeira’nın kendi kızına da cinsel tacizine uğradığını raporlarla ispat ettik. Fakat şimdi onu bu suçtan aklamaya çalışıyorlar. Biz BM verilerine göre kadınların ölümü ve şiddetinin beşinci sırada olduğu bir ülkede, Brezilya’da öldürülmemek için savaşıyoruz” denildi.

MAÇO HÜKÜMETE KARŞI

Çiftlik topraklarını işgal eden kadınlar, ocak ayında 200’den fazla insanın ölümüne sebebiyet veren maden barajı faciasının sorumlusu Vale Şirketi’ni de unutmadı.

“Zenginlerin dostu olan şu anki hükümet, servetini katlıyor. Eşitsizlik her alanda devam ediyor. Bizi yoksullaştırmaya çalışan, bizi küçük düşürmeye ve öldürmeye çalışan bu hükümete karşı susmuyoruz. İsyanımız, maçoluğa ve ataerkilliğe karşı sürüyor. Kadınların yaşamı için, hepimiz Marielle’yiz” dedi.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde, maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 201’e yükselmiş, 107 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu belirlenmişti.

Maden atık barajını işleten Vale Şirketi’nin 4’ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmiş. Şirket sahibine dokunulmamıştı. Şirketin daha önce de benzer bir kazaya neden olduğu ispat edilmişti.

Topraksızlar Hareketi’nden kadınlar şirket arazilerinde defalarca protesto gösterileri düzenlemiş, protestolar polis şiddeti ile durdurulmaya çalışılmıştı.



Marielle Franco

MARİELLE DİRENİŞİN SEMBOLÜ

Brezilya’da geçen yıl 14 Mart’ta şehir konsey üyesi ve yaşam savunucusu Marielle Franco’ya silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Franco ve arabayı kullanan Anderson Pedro Gomes yaşamını yitirmişti.

Franco cinayeti politik bir cinayet olarak kayıtlara geçmiş, Marielle, Brezilya’daki kadın hareketinin sembol ismi olmuştu.