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Brezilya'yı karnaval ateşi sardı

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Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı

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Brezilya'yı karnaval ateşi sardı

Brezilya'da her sene düzenli olarak yapılan Rio karnavalı bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Rio de Janeiro kentinde yapılan karnavalın ilk gününde şiddetli yağmura rağmen, Brezilyalılar dur durak bilmeden coşkuyla kutlamaya katıldı. Dünya çapında yüzbinlerce turist her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya akın etti.

Geleneksel kostümlü sambacılar; devasa maketler ve davullar eşliğinde yağmurun altında Rio sokaklarında dans etti. Gösteriye geleneksel kahramanların kostümlerini giyen binlerce kişi katıldı.

9 Mart'a kadar sürmesi planlanan karnaval, daha ilk günden renkli gösterilere sahne oldu.

 

Gösteriye katılan davulcu Evelyn Bastos, "Siyahilerin ve özellikle kadınların cesaretini anlatıyoruz. Böylece Brezilya'nın gerçek kurucularının kim olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Karnavala katılan Raphael Perucci de, "Bu geçit törenleri Dünya Kupası gibidir. Trajedi yaşayan insanlarla empati kuruyoruz. Geçit törenlerine işçiler ve ebeveynler katılıyor. Yılda bir kez eğlenmek istiyor" diye konuştu.

1723 senesinde farklı ekonomik sınıfların yer aldığı bir karnaval olarak başlayan Rio Karnavalı'na farklı ırklar ve dinlerden dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katılıyor.

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