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Brezilya'daki baraj faciasında ölü sayısı 100'e ulaştı

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Brezilya’daki baraj faciasında bilanço ağırlaşıyor.

Brezilya'daki baraj faciasında ölü sayısı 100'e ulaştı
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Brezilya’nın Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 84'ten 99'a yükseldi. Faciada kayıp kişi sayısının ise 259 olduğu bildirildi.

Polisin, hayatını kaybeden 84 kişiden 51'inin kimliğini belirlediği aktarıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının bölgede etkili olan yağmur nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu ancak yağmurun su seviyesini etkilemediğini bildirdi.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından, Vale SA maden atık şirketinde çalışan 5 mühendis, atık barajının çökmesiyle ilgili gözaltına alınmış ve 3'ü tutuklanmıştı.

Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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