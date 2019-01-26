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Brezilya'da baraj çöktü

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Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Brezilya'da baraj çöktü
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Minas Gerais eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, bir demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık 150 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde vatandaşların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

BBC'nin itfaiye ekiplerine dayandırdığı haberinde ise olaydan sonra bölgede 200 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurdu.​

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

BBC'nin itfaiye ekiplerine dayandırdığı haberinde ise olaydan sonra bölgede 200 kişiden haber alınamadığı ifade edildi. 

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurdu. 

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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