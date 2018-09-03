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Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın

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Rio de Janerio'daki Ulusal Müze'deki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu" dedi.

Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın
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Brezilya'da aralarında dinozor fosillerinin de bulunduğu 20 milyondan fazla eserin bulunduğu 200 yıllık müzede yangın çıktı.

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Yetkililer, ülkenin en eski müzelerinden biri kabul edilen Rio de Janerio kentindeki Ulusal Müze'de henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktığını açıkladı. 

Yaklaşık 80 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı. 

İtfaiye ekibinden Roberto Robadey, birkaç saat içinde yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini kaydetti.

Müze, pazar günü ziyaretçilere kapalı olduğu için yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yangına ilişkin, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu." dedi.

1818'de kurulan Ulusal Müze'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında Amerika'da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu.

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