Böyle mezar taşı görülmedi

Rusya’da telefonunu çok seven genç kıza iPhone 6 model telefon şekilde mezar taşı yapıldı

Rusya'nın Ufa kentinde sıra dışı bir mezar taşı yapıldı. Kentin Güney Mezarlığında 28 yaşındaki Rita Raisovna adlı genç kızın mezarı üzerine, çok sevdiği telefonu iPhone 6 şeklinde mezar taşı dikildi. Siyah granitten hazırlanan mezar taşının üzerindeki ekran kısmında ölenin fotoğrafı, adı, doğum tarihi ve ölüm yıl dönümü gibi temel bilgiler yer alıyor.

Ayrıca akıllı telefonun yan tarafında ses kontrolleri, arka panelde bir kamera, Apple logosu ve marka adı gibi detaylar da bulunuyor. Ölen kızın ailesi hakkında bilgi verilmese de, kabir taşının hazırlanmasında bin 800 dolardan fazla para harcandığı açıklandı.

Öte yandan Rusya’da bu gibi sıra dışı kabir taşlarının Novosibirsk bölgesinde de yapıldığı ortaya çıktı.