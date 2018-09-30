banner107
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
13 0
Yağmur ve dolu Lefkoşa bölgesini vurdu
Yağmur ve dolu Lefkoşa bölgesini vurdu
217 0
Girne ve Gazimağusa’da polis göz açtırmadı
Girne ve Gazimağusa’da polis göz açtırmadı
23 0
Esentepe tepe taklak oldu
Esentepe tepe taklak oldu
145 0
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
53 0
Kalbimiz tekliyor
Kalbimiz tekliyor
76 0
Aya'dan motor sesleri yükselecek
Aya'dan motor sesleri yükselecek
32 0
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 2
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 2
81 0
banner82
banner147

Böyle mezar taşı görülmedi

banner27

Rusya’da telefonunu çok seven genç kıza iPhone 6 model telefon şekilde mezar taşı yapıldı

Böyle mezar taşı görülmedi
banner192

Rusya'nın Ufa kentinde sıra dışı bir mezar taşı yapıldı. Kentin Güney Mezarlığında 28 yaşındaki Rita Raisovna adlı genç kızın mezarı üzerine, çok sevdiği telefonu iPhone 6 şeklinde mezar taşı dikildi. Siyah granitten hazırlanan mezar taşının üzerindeki ekran kısmında ölenin fotoğrafı, adı, doğum tarihi ve ölüm yıl dönümü gibi temel bilgiler yer alıyor.

Ayrıca akıllı telefonun yan tarafında ses kontrolleri, arka panelde bir kamera, Apple logosu ve marka adı gibi detaylar da bulunuyor. Ölen kızın ailesi hakkında bilgi verilmese de, kabir taşının hazırlanmasında bin 800 dolardan fazla para harcandığı açıklandı. 
Öte yandan Rusya’da bu gibi sıra dışı kabir taşlarının Novosibirsk bölgesinde de yapıldığı ortaya çıktı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.