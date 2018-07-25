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Böyle dava görülmedi!

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İskoçya'da doğuştan cinsel organı olmayan adam, iki eski kız arkadaşı tarafından 'bilinmeyen cisim' kullandığı gerekçesiyle cinsel saldırıyla suçlandı.

Böyle dava görülmedi!
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İskoçya’da görülmeye başlanan bir dava ülkenin gündemine oturdu. Başkent Edinburgh’ta yaşayan Carlos Delacruz, iki eski kız arkadaşı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye verildi.

Delacruz’un davasını ülkenin gündemine taşıyan olay ise doğuştan cinsel organı olmadan dünyaya gelmesi. İlk sevgilisiyle 3 yıl, diğer sevgilisiyle de 9 ay birlikte olan Delacruz, ilişkileri boyunca cinsel organının olmadığını kız arkadaşlarından sakladı.

İddialar hakkında yorum yapmayan Delacruz'un sağlık kontrolünde penisinin olmadığı doğrulandı.

İddialar hakkında yorum yapmayan Delacruz’un sağlık kontrolünde penisinin olmadığı doğrulandı.

Kadınların kendisini çıplak görmesine asla izin vermeyen adam, cinsel ilişki sırasında ışıkları kapalı tutup, ‘bilinmeyen bir cisim’ kullandı.

Davanın hassasiyeti gereği isimleri verilmeyen kadınlar, Delacruz’un penisi olmadığını ilişkileri boyunca anlamadıklarını, birlikte olduktan sonra şiddetli ağrı yaşadıklarını belirtti.

İlk kadın, Delacruz’dan ayrıldıktan sonra gerçeği öğrenerek adamın yeni sevgilisiyle irtibat kurdu. İki kadın ortak karara vararak adama dava açtı.

Delacruz, cinsel organı olmadığını ve ‘bilinmeyen cisim’ iddialarını kabul ederken, cinsel saldırı suçlamasını ise reddetti.

Davanın görülmesine Eylül ayından devam edilecek.

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