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Bostvana’da yüzlerce fil gizemli bir şekilde öldü

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Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeyinde, bilim insanları tarafından “koruma felaketi” olarak tanımlanan gizemli bir toplu ölümde iki ayda 350'den fazla fil hayatını kaybetti.

Bostvana’da yüzlerce fil gizemli bir şekilde öldü

 

  Fillerin nörolojik hasara yol açan bir hastalık nedeniyle öldüğü düşünülüyor.

  

Güney Afrika ülkesi Bostwana’da 350’den fazla filin yüzlerinin üzerine düşmüş halde cansız bulunduğu belirtildi. Yerel halk, geçen ay 169 filin öldüğünü ve haziran ortasında kitle halindeki ölümlerin iki katına çıktığını açıkladı.

Bostvana’da yüzlerce fil gizemli bir şekilde öldü - 2

ÇOK UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEDİ

Yetkililer, Okavango Deltası’nda meydana gelen toplu ölümlere ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, fillerden kan örnekleri alındığı ancak laboratuvar sonuçlarının yakın zamanda çıkmayacağını aktardı. İngiltere merkezli National Park Rescue adlı kuruluşun direktörü Niall McCann, “Bu, çok uzun zamandır görülmemiş seviyede toplu bir ölüm. Kuraklığa bağlı nedenler dışında, bu kadar çok filin öldüğünü görmedik” ifadelerini kullandı.  

Bostvana’da yüzlerce fil gizemli bir şekilde öldü - 3

NÖROLOJİK HASTALIK İHTİMALİ

McCann, sadece fillerin ölmesi ve başka hayvanların etkilenmemesi nedeniyle zehirlenme ihtimalinin mümnkün görünmediğini açıkladı. Yerel halkın, fillerin kendi etraflarında daire çizerek dolaştığına dair anlatımları nedeniyle nörolojik hasara yol açan bir hastalık ihtimali üzerinde duruluyor.

Bostvana’da yüzlerce fil gizemli bir şekilde öldü - 4

ÜLKE EKONOMİSİNDE İKİNCİ SIRADA

Bununla birlikte, Bostvana dünyadaki en kalabalık fil popülasyonuna sahip ülke. Yaklaşık 135 bin fil  ülke ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Okavango Deltası’nda yaklaşık 15 bin fil bulunuyor. Doğa turizmi, gayri safi yurt için hasılatın yüzde 12’sinin oluşturuyor ve elmas madenciliğinin ardından ikinci sırada yer alıyor.  

Bostvana’da yüzlerce fil gizemli bir şekilde öldü - 5

McCann, “Filleri ülkenin her yerinde görebilirsiniz. İnsanlar elmaslardan sonra en çok onlar çekiyor. Bu bir koruma felaketi. Bir ülkenin kendisi için bu kadar değerli olan bir kaynağı nasıl koruyamadığını anlayamıyorum” dedi.

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