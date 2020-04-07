Borris Johnson oksijen tedavisi görüyor

Koronavirüse yakalanan ve sağlık durumu kötüleşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson geceyi başkent Londra'daki bir hastanede yoğun bakımda geçirdi.

Başbakanlık Sözcüsü, durumu gece boyunca "stabil" olan Johnson'ın kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Sözcü, Johnson'ın "standart" oksijen tedavisi gördüğünü ve bir desteğe ihtiyaç duymadan nefes alıp verdiğini açıkladı.

Johnson'ın solunum cihazına bağlanmasına gerek duymadığı ve kendisine zatürre teşhisi de konulmadığı duyuruldu.

BBC Radyosu'na konuşan kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove da "Başbakan solunum cihazına bağlı değil. Kendisine oksijen desteği verildi" dedi.

Michael Gove, kendisini karantinaya aldığını da açıkladı.

Gove, ailesinden bir kişinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine evden çalışmaya başladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Başbakan Johnson'ın "emin ellerde" olduğunu söyledi.

Johnson'a vekalet eden Raab bu sabah yapılan kabine toplantısını yönetti.

55 yaşındaki Başbakan Boris Johnson, 11 gün önce koronavirüse yakalanmış, Pazar günü Londra'daki St Thomas' Hastanesi'ne kaldırılmış, Pazartesi akşamı da yoğun bakıma alınmıştı.

Johnson'dan önce Sağlık Bakanı Matt Hancock ve İskoçya Bakanı Alister Jack de koronavirüse yakalanmışlardı.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty ve Başbakan Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings de kendilerini karantinaya almışlardı.