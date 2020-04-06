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Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı

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Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 belirtilerinin kötüleşmesi üzerinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Johnson'ın sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı yer aldı.

10 gün önce koronavirüse yakalanan ve ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6 Nisan günü öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "rutin testler için hastaneye gittiğini ve kendisini iyi hissettiğini" yazmıştı.

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