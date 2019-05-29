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BM’nin tüm  barış misyonları mercek altına alınacak

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, tüm dünyada bulunan 14 barış misyonunun şeflerini toplantı için Cenevre’ye çağırdığı ve bu toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da katılacağı da bildirildi

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BM’nin tüm  barış misyonları mercek altına alınacak
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısıyla yapılacak toplantıda, BM’nin tüm  barış misyonlarının mercek altına alınacağı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, tüm dünyada bulunan 14 barış misyonunun şeflerini toplantı için Cenevre’ye çağırdığını yazdı.
Cenevre’deki toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da katılacağını yazan gazete, toplantının, her yıl 29 Mayıs’ta kutlanan Uluslararası Barış Gücü Günü olan bugün yapılacağını yazdı. 
Gazete haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçtiğimiz Cuma günü BM merkezinde yapmış olduğu, barış misyonları görevleri sırasında hayatını kaybeden kişilerin anısına gerçekleştirilen etkinlik çerçevesindeki konuşmasına da yer verdi. 

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