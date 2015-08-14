BM'nin Suriye planı Venezuela'ya takıldı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın BMGK açıklaması Venezuela'nın itirazları nedeniyle yayınlanamadı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Misturanın ülkedeki iç savaşa çözüm bulunması için yeni müzakere süreci başlatılması önerisine destek ifade eden bir BM Güvenlik Konseyi (BMGK) açıklamasının, Venezuelanın itirazları nedeniyle yayınlanamadığı öğrenildi.

Konseyin daimi olmayan üyelerinden Venezuelanın, taslak açıklamada geçiş hükümeti ile ilgili yer alan bazı ifadelerin değiştirilmesini istediği için salı gününden beri bekletilen metne henüz onay vermediği bildirildi.

BMGKnın başkanlık düzeyinde açıklama yayınlayabilmesi için konseyin 15 üyesinin de onayı gerekiyor. Açıklamaların, karar tasarılarının aksine herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Taslak açıklamanın sosyal medyada paylaşılan bir kopyasına göre, metinde Misturanın Cenevre Bildirisinin hayata geçirilebilmesi için BM öncülüğünde müzakere süreci başlatılması teklifine tam destek ifade ediliyor.

Metinde, tarafların ülkede yönetimi ele alacak bir geçiş hükümeti kurulması konusunun da yer aldığı Cenevre Bildirisinin tüm unsurlarının hayata geçirilebilmesi için kısa süre içinde çalışmaya başlaması çağrısı yapılıyor.

De Mistura, 29 Temmuzda BMGKya verdiği brifingde, taraflar arasındaki en önemli problemin, Cenevre Bildirisinde yer alan tam yetkili geçiş hükümeti kurulması olduğunu dile getirmiş, bunun aşılması için Suriyeli taraflar arasında bir çalışma grubu oluşturarak müzakerelere başlamak istediklerini söylemişti.

Kaynak : AA