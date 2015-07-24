Dünya Haberleri  BMGKya Filistin için çözüm bulma çağrısı haberi BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözümün mümkün olmadığını belirterek, çözüm için...

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BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Filistin ve İsrail'in, iki devletli çözüm hedefinden hiç olmadığı kadar uzaklaştığını belirterek, uluslararası toplumdan gerçekleştirilecek müzakerelerin ortamını hazırlamasını istedi.

Mladenov, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen aylık olağan toplantıda yaptığı konuşmada, iki devletli çözüm çalışmaları, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve sorunun çözümü konusunda uluslararası topluma düşen sorumlulukları değerlendirdi.

Filistinliler ve İsrailliler arasında iki devletli çözüme desteğin azaldığını ifade eden Mladenov, "Filistin ve İsrail, iki devletli çözüm hedefinden bugün hiç olmadığı kadar uzaklar. İsrail'in yerleşim faaliyetleri, güvenlik sorunları, işgalle bağlantılı şiddet ve Filistinliler arasındaki ihtilaf bu hedefi tehdit etmeye devam ediyor" dedi.

Kapsamlı bir çözümü tüm tarafların desteklemesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, "Bugün kararlı davranarak barış sürecinin yaşam destek ünitesinde ağır ağır ölmekte olduğu algısını yıkma günü" ifadelerini kullandı.

Mladenov, bölgede siyasi sürecin başarısızlığının, aşırılıkçı şiddet ve terörizm artışının Filistinlilerin meşru talepleriyle İsrail'in güvenliğini tehdit ettiğini söyleyerek, "Bu güvensizlik ortamında uluslararası toplum, uzlaşılmış bir çerçeve ve makul bir zaman sınırlaması içinde çözüme ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek müzakerelerin ortamını hazırlamalıdır" diye konuştu.