BMGK'dan Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştırma kararı

ABD tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve Suriye’de kimyasal silah kullananların tespit edilmesini isteyen karar tasarısı oy birliği ile kabul edildi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye’de...



ABD tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve Suriye’de kimyasal silah kullananların tespit edilmesini isteyen karar tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye’de zehirli gazların çatışmalarda defalarca ve sistematik olarak kullanıldığını tespit etmiş ancak bu saldırıların sorumluları belirlenmemişti.

ABD, sorumluların belirlenmesi amacıyla hazırladığı karar tasarısını bir ay önce Konsey üyelerine dağıtarak destek istemişti. Konsey’deki oylamada 15 üyenin tamamı tasarı lehinde oy kullandı.

Karar metninde, saldırıların faillerinin belirlenmesi için BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’dan, OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü ile koordineli bir şekilde ortak soruşturma mekanizması oluşturarak onay için 20 gün içinde Konsey’e sunması isteniyor.

Konsey’in onay vereceği soruşturma ekibinden, Suriye’de klorin gazı da dahil her türlü zehirli kimyasalın silah olarak kullanılmasıyla ilgisi olan, kullanan, organize eden, kimyasal madde sağlayan tüm birey, grup ve hükümetleri tespit etmesi istenen metinde, soruşturma ekibinin ilk raporunu 90 gün içinde BM Genel Sekreteri’ne sunması talep ediliyor.

Suriye’deki tüm taraflardan soruşturma ekibinin “makul şüphe” bulunan tüm noktalarda arama yapmasına izin verilmesi istenen kararda, tüm BM üyesi ülkelerden de ekibe ellerindeki bilgi ve belgelerle destek olmaları istendi.

Soruşturma mekanizmasının görev süresinin bir yıl olacağı ve gerekirse bu sürenin uzatılabileceği kaydedilen kararda, tespit edilen sorumlulara uygulanacak yaptırımlar konusuna ise doğrudan işaret edilmedi.

Metinde, daha önce kabul edilen 2118 sayılı BMGK kararı hatırlatılarak bu kararda kimyasal silah saldırısında bulunanlara BM Şartı’nın 7. bölümü kapsamında önlemler alınacağının vurgulandığı teyit edildi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün Malezya’da yaptığı açıklamada, söz konusu karar tasarısı üzerinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Rusya, Suriye’de savaş suçu işleyen tarafların Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesini isteyen tasarıyı geçen yıl veto etmişti.