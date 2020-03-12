BM uyardı: Çekirge istilası yolda!

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bir durum raporu yayınlayarak birçok ülkeyi uyardı. Özellikle Afrika'yı etkileyen çekirge istilası rapora göre alarm verici boyutlara ulaştı ve etki alanı genişliyor. Paylaşılan haritaya göre çekirgeler Irak sınırına dayandı

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çekirge istilasıyla ilgili çarpıcı veriler yayınladı. Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katederek ülkemizin de dahil olduğu bölgeye doğru yaklaşıyor. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

ÇEKİRGELER KOMŞU ÜLKE IRAK’A KADAR ULAŞTI

FAO’nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin Irak’a kadar geldiği görüldü. Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi.