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BM Genel Sekreteri'nden flaş açıklama!

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BM Genel Sekreteri Ban, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı düzenlediği operasyonların tansiyonların yükselmesine neden olmasından dolayı endişe duyduğun dile getirdi BM Genel Sekreter Sözcülüğü...

BM Genel Sekreteri'nden flaş açıklama!
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BM Genel Sekreteri Ban, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı düzenlediği operasyonların tansiyonların yükselmesine neden olmasından dolayı endişe duyduğun dile getirdi

BM Genel Sekreter Sözcülüğü aracılığıyla yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban, Türkiye ile “PKK unsurları arasında artan gerginlik” nedeniyle endişeli olduğunu kaydetti.

Soruna “barışçıl çözüm bulunması için biran önce yapıcı diyaloğa” dönülmesini umduğunu belirten Ban, tüm ilgili taraflara “geçmişin çok fazla acı ve kedere neden olan günlerine” dönülmesinden kaçınmaları çağrısı yaptı.

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