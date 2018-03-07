BM'den Suriye'deki savaş suçları karnesi

BM Soruşturma Komisyonu, Suriye'de savaşan tarafların savaş suçu karnesini çıkardı. Rapora göre Şam yönetimi geçen yıl Doğu Guta'da defalarca kimyasal silah kullandı. Amerikan ve Rus bombardımanları da kitlesel sivil ölümlerine yol açtı.

Birleşmiş Milletler savaş suçlarını araştırma komisyonu, Suriye'de geçen yıl 15 Ocak'tan itibaren 6 ay boyunca meydana gelen saldırıları mercek altına aldı. 500 güvenilir tanık ve mağdurla röportajlar yapıldı.



Esad rejiminin, Rusya'nın Amerikan yönetiminin ve DAEŞ'in savaş suçu karnesi hazırlandı.



Rapora göre Esad rejimi, Doğu Guta'da muhaliflere karşı kimyasal silah kullandı. Buna, temmuzda düzenlenen üç klor saldırısıyla kasımda Harasta'ya düzenlenen saldırıların da dahil olduğu belirtildi.



Raporda Rusya'nın kasımda Halep'te bir pazar yerini hedef alan saldırısı da yer aldı.



Atareb'de 84 kişinin öldüğü saldırının kasıtlı düzenlendiğine dair kanıt bulunmadığını ancak hedef gözetmeksizin düzenlendiği vurgulandı. İlk kez Rusya'nın savaş suçu işlemiş olabileceği ifade edildi.



Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Mart 2017'de Rakka yakınlarında bir okulu hedef aldığı saldırı da rapora girdi.



Saldırıda 150 kişinin öldüğü, bu sayının Amerikan yönetiminin açıkladığının beş katı olduğu belirtildi.

Raporda, "Bölgede daeş'lilerin olduğuna dair kanıta rastlanmadı" denildi.



Amerikan yönetiminin başını çektiği koalisyonun, sivilleri koruma görevini yerine getirmeyerek uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekildi.



Birleşmiş Milletler, terör örgütü DAEŞ'in sivillere yönelik kanlı saldırılarla ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak savaş suçu işlediği vurgulandı.