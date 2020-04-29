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BM'den koronavirüs karantinasına farklı yaklaşım

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BM'den koronavirüs karantinasına farklı yaklaşım

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, karantina sürecinin doğum kontrol yöntemlerine erişimi aksatabileceği için 7 milyon ”istenmeyen gebeliğe” neden olabileceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süreli karantinaların, düşük ve orta gelirli ülkelerde kadınların, doğum kontrol yöntemlerine erişimini aksatabileceği için 7 milyon ”istenmeyen gebeliğe” neden olabileceğini bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, salgının sebep olduğu uzun süreli karantinaların düşük ve orta gelirli 114 ülkede 47 milyon kadının doğum kontrol hapları ve yöntemlerine erişiminde aksamalara neden olabileceğine dikkat çekildi.

Bu süreçte 7 milyon istenmeyen gebelik de yaşanabileceği tahmininde bulunulan açıklamada, uzun süreli karantinalar nedeniyle 31 milyon kişinin şiddete maruz kalabileceği kaydedildi.

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