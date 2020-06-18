BM'de bir ilk

Türkiye’nin TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski AB Bakanı Büyükelçi Volkan Bozkır, BM’nin 75. Dönem BM Genel Kurulu başkanı olarak seçildi. BM’nin kurucu üyelerinden olan Türkiye ilk kez BM Genel Kurul başkanlığını üstlenmiş oldu

Özlem Şahin ŞAKAR - New York Türkiye’nin TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski AB Bakanı Büyükelçi Volkan Bozkır, BM’nin 75. Dönem BM Genel Kurulu başkanı olarak seçildi. BM’nin kurucu üyelerinden olan Türkiye ilk kez BM Genel Kurul başkanlığını üstlenmiş oldu.

BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamaya tek aday olarak katılan ve oylamaya katılan ülkelerin ezici çoğunluğunun tam desteğini alarak seçilen Volkan Bozkır, 193 üyeli BM Genel Kurulu’nun ilk Türk başkanı olacak. Bozkır görevine 15 Eylül 2020 tarihinde BM’nin Genel Merkezi New York’ta başlayacak ve bir yıl boyunca görevini sürdürecek.

Bozkır, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’BM’nin kuruluşunun 75. yılında ve içinde bulunduğumuz zor şartlarda, BM’nin en üst karar organının yönetimini üstlenecek ilk Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı olmaktan, ülkem, milletim ve şahsın adına gurur duyuyorum.’’ dedi. Bozkır açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Bozkır açıklamasında şunları kaydetti:

‘’Bu zorlu dönemde, liderlik görevini üstlenerek, BM Genel Kurulu’nun sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirmeye devam etmesine, çoktaraflılık ve uluslararası işbirliği temelinde, küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar alınmasına gayret edeceğim.’’

BM’ye üye tüm ülkelerin eşit olarak temsil edildiği BM Genel Kurulu’nun aldığı kararlar tavsiye niteliğinde bulunsa da dünya kamuoyunun iradesini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor. Halen beşi daimi üye (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya) olmak üzere 15 üyesi bulunan BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar BM Şartnamesi’ne göre bağlayıcılık taşıyor.

Genel Kurul Başkanlığı, her yıl, BM’ye üye ülkelerin temsil edildikleri coğrafi bölgelerden dönüşümlü olarak seçiliyor. Türkiye’nin adayı olan Bozkır, Türkiye’nin içinde bulunduğu ‘’Batı Avrupa ve Diğerleri’’ grubunun tek adayı olarak belirlenmişti ve bugünkü yapılan oylamada da göreve resmen seçilmiş oldu.

Bu arada bugünkü oylama çok ilginç oldu, çünkü Covid-19 salgını nedeniyle Genel Kurul’da temsil edilen ülkelerin temsilcileri salona, sosyal mesafe kuralları temelinde maske takarak ve teker teker alındı. Çok kalabalık olmasına alışılan BM Genel Kurul salonunda tek tük diplomatların ve BM görevlilerinin bulunması bugüne kadar görülmemiş bir olaydı.

New York’ta her yıl Eylül ayının üçüncü haftasında başlayan Genel Kurul üst düzey toplantılarının bu yıl kısıtlı şekilde yapılması bekleniyor. BM kulislerinde, ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Genel Kurula hitaplarının daha önceden kaydedilen 15 dakikalık videoların gösterimiyle yapılabileceği de konuşuluyor. Bu kapsamda Genel Kurul toplantılarının nasıl düzenleneceğine ilişkin BM ülkelerinin kendi aralarındaki istişareler sürüyor.

Bu yıl 22 Eylül’de başlaması öngörülen ve Volkan Bozkır’ın başkanlık yapacağı 75. Dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarının Covid-19 salgını nedeniyle ne şekilde düzenleneceği dünya kamuoyunda da merakla bekleniyor.